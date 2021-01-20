46-й президент США Джозеф Байден собирается присоединиться к Парижскому климатическому соглашению 2015 года.

Об этом пишет Reuters.

Источники информационного агентства сообщают, что вступающий во власть президент США Джозеф Байден объявит в среду о возвращении Америки к международному Парижскому соглашению по борьбе с изменением климата, это станет первым шагом к возвращению лидерства США в борьбе с глобальным потеплением.

Администрация Трампа критиковала борьбу против глобального потепления и отменила экологическое регулирование, чтобы максимизировать разработку полезных ископаемых и топлива.

Байден пообещал вывести США на путь к нулевым выбросам к 2050 году, чтобы соответствовать резким и быстрым глобальным изменениям, которые, по мнению ученых, необходимы для предотвращения глобального потепления, с введением ограничений на ископаемое топливо и крупными инвестициями в альтернативную энергетику.

— Мы очень сильно сбились с пути в течении последних четырех лет из-за отрицания изменений климата в Овальном кабинете. Мы возвращаемся на международную арену с дефицитом доверия, - сказал Джон Подеста, советник бывшего президента Барака Обамы, который участвовал в разработке Парижского соглашения 2015 года.

Распоряжения Байдена также потребуют от правительственных структур пересмотреть вопрос об ограничениях выбросов метана, а также изучить возможность повторного расширения границ национальных памятников в дикой природе, которые были уменьшены администрацией Трампа.

В конце прошлого года Трамп отозвал Соединенные Штаты от Парижского соглашения 2015 года, аргументируя это тем, что траты на экологию слишком дорого обходятся экономике США и не приносят ощутимой выгоды, а также отменил множество мер по защите окружающей среды, которые он считал обременительными для нефтедобытчиков, горняков и производителей.

— Соединенные Штаты продолжают оставаться единственной страной, которая вышла из Парижского соглашения, что делает их, честно говоря, изгоем этого многостороннего соглашения, - заявила Reuters бывший глава комитета ООН по климатическим изменениям Кристиана Фигарес.

Пит Беттс, младший научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House, руководивший переговорами по климату для Европейского союза, когда создавался Парижский договор, сказал, что Соединенным Штатам также необходимо будет выполнить свои обещания с финансовыми обязательствами.

Соединенные Штаты при Обаме пообещали выделить 3 миллиарда долларов в Зеленый климатический фонд, чтобы помочь уязвимым странам в борьбе с изменением климата. Выделили только 1 миллиард долларов.

— США нужно будет профинансировать решение этой проблемы, а также побудить других сделать то же самое, - сказал Пит Беттс.

Байден назначил бывшего госсекретаря Джона Керри своим международным представителем по вопросам климата. Ожидается, что в ближайшие недели будут назначены встречи для обсуждения проблемы изменения климата.

Напомним, что все страны мира должны объявить «чрезвычайное положение климата». Об этом во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижской климатического соглашения заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш