Правительство Нидерландов планирует объявить общенациональный комендантский час из-за увеличения количества новых случаев коронавируса в стране. Он может начаться 22 января и будет действовать с 20:30 до 4:30.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, сегодня ожидается пресс-конференция премьер-министра Марка Рютте, на которой будут объявлены новые ограничения. Пока неясно, хочет ли правительство, чтобы комендантский час начинался в пятницу и как долго он будет действовать. Эксперты считают, что такое ограничение может привести к значительному сокращению общего числа случаев COVID-19.

Считается, что комендантский час может снизить уровень распространения вируса на 8-13 процентов. Власть также рассматривает возможность ограничения количества людей, которых можно принимать дома, с двух до одного.

Напомним, в Германии продлили усиленный карантин до 14 февраля, чтобы сдержать распространение мутировавших видов коронавируса, которые считаются более заразными.