В сети появился шуточный флешмоб в поддержку SMM-щицы «Укрзалізниці», которая по ошибке опубликовала личное сообщение в Telegram-канале компании.
Об этом рассказал директор по маркетингу «Укрпочты» Андрей Скоцик на своей странице в Facebook.
18 декабря SMM-щица «Укрзалізниці» ошибочно отправила в Telegram-канал национального перевозчика личное сообщение. «Поставила на фб пригородные. Следующую поставлю через час – сбегаю за молоком», – говорилось в сообщении.
Позже в «Укрзалізниці» опубликовали пост, в котором посмеялись над недавней ошибкой: «Друзья! Ситуация под контролем: молоко успели купить и выпить. Было вкусно!» – написали в публикации.
После этого «Укрпочта» начала флешмоб, к которому присоединились Prozorro, Rocket Delivery, The Page, coffeeok и другие компании.
Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» запускает собственный чат-бот с функцией продажи билетов в мессенджерах Viber и Telegram.
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В сети появился шуточный флешмоб в поддержку SMM-щицы «Укрзалізниці», которая по ошибке опубликовала личное сообщение в Telegram-канале компании.
Об этом рассказал директор по маркетингу «Укрпочты» Андрей Скоцик на своей странице в Facebook.
18 декабря SMM-щица «Укрзалізниці» ошибочно отправила в Telegram-канал национального перевозчика личное сообщение. «Поставила на фб пригородные. Следующую поставлю через час – сбегаю за молоком», – говорилось в сообщении.
Позже в «Укрзалізниці» опубликовали пост, в котором посмеялись над недавней ошибкой: «Друзья! Ситуация под контролем: молоко успели купить и выпить. Было вкусно!» – написали в публикации.
После этого «Укрпочта» начала флешмоб, к которому присоединились Prozorro, Rocket Delivery, The Page, coffeeok и другие компании.
Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» запускает собственный чат-бот с функцией продажи билетов в мессенджерах Viber и Telegram.