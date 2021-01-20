В сети появился шуточный флешмоб в поддержку SMM-щицы «Укрзалізниці», которая по ошибке опубликовала личное сообщение в Telegram-канале компании.

Об этом рассказал директор по маркетингу «Укрпочты» Андрей Скоцик на своей странице в Facebook.

18 декабря SMM-щица «Укрзалізниці» ошибочно отправила в Telegram-канал национального перевозчика личное сообщение. «Поставила на фб пригородные. Следующую поставлю через час – сбегаю за молоком», – говорилось в сообщении.

Позже в «Укрзалізниці» опубликовали пост, в котором посмеялись над недавней ошибкой: «Друзья! Ситуация под контролем: молоко успели купить и выпить. Было вкусно!» – написали в публикации.

После этого «Укрпочта» начала флешмоб, к которому присоединились Prozorro, Rocket Delivery, The Page, coffeeok и другие компании.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» запускает собственный чат-бот с функцией продажи билетов в мессенджерах Viber и Telegram.