Автор Youtube-канала «Geek Journal» рассказал, что канал «1+1» отозвал предупреждения о нарушении авторского права. Youtube канал разблокирован, создатель может вновь загружать видео.

Об этом сообщается в видео на канале «Geek Journal».

Ведущий канала Тайлер Андерсон поблагодарил подписчиков, что благодаря их возмущению и общественному резонансу телеканал «1+1» снял все четыре блокировки 23 января, теперь канал «Geek Journal» не удалят с хостинга.

— Вы сделали невозможное. «1+1» сняли все блокировки с нашего основного канала Geek Journal. Мы не уверены, что это конец, и не радуемся заранее. Однако неистовый резонанс произошел, это факт и плюсы не могли этого не заметить. За это низкий поклон каждому, - отметил Тайлер Андерсон.

Однако «1+1» опубликовали заявление у себя на сайте, противоречащее сказанному Тайлером Андерсоном. Представители канала указали, что жалобы они не отзывали. При этом на телеканале подчеркнули, что сейчас видео к которым были претензии на видеохостинге отсутсnвуют, «что и было целью жалоб».

«Geek Journal» уже ответил на заявление канала сообщением, что он продолжают следить за ситуацией.

«Ситуация с шампанским все еще не понятна! Так она наверное просто само заблокировалось и само разблокировалось. Продолжаем следить за ситуацией», - отреагировал «Geek Journal».

Напомним, украиноязычный канал «Geek Journal» может быть удален с платформы Youtube из-за жалобы канала «1+1» на нарушение авторского права.