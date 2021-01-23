Министр здравоохранения Шри-Ланки Пависра Ваньяраччи получила положительный тест на коронавирус. До этого она пропагандировала растительный сироп, который якобы «дает пожизненный иммунитет от коронавируса».

Об этом сообщает BBC Украина.

Сироп производит местный знахарь. Знахарь сказал, что рецепт «лекарств» он получил в пророческом видении. В состав входят мед и мускатный орех.

Врачи опровергли чрезвычайные свойства сиропа, однако, в деревню, где живет знахарь, отправились тысячи людей по сиропом.

Министр публично принимала сироп и рассказывала, что его употребление должно остановить распространение коронавируса. Она стала четвертым членом правительства Шри-Ланки, кто заболел коронавирусом. Ранее еще один министр, который употреблял сироп, также получил положительный тест на Covid-19.

Ваньяраччи пошла на самоизоляцию. Также изолируются и люди, с которыми она контактировала в последнее время.

На Шри-Ланке зарегистрировано более 56 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 276 человек умерли. В последние месяцы количество больных растет.

Страна уже также одобрила использование вакцины Oxford / AstraZeneca, первые дозы которой должны прибыть в Шри-Ланку на следующей неделе.