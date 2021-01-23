Во Франции прививку против коронавирусной болезни уже получило около миллиона человек.

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр страны Жан Кастекс, передает Укринформ.

— Один миллион французов вакцинирован, - подчеркнул французский премьер.

Как заявил министр здравоохранения Оливье Веран, правительство Франции планирует завершить национальную кампанию вакцинации против COVID-19 до конца августа с использованием 137 млн доз вакцины. С учетом, что одному человеку необходимо сделать две инъекции, это обеспечит прививку для свыше 68 млн человек, что даже превышает количество населения страны.

По состоянию на 22 января в стране с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 выявлено 3011257 случаев инфицирования; 72647 человек умерли от коронавирусной болезни.

За последние 24 часа во Франции зарегистрировано 23 292 новых заражения; 323 пациента умерли от COVID-19.

В стране действуют карантинные ограничения, включая комендантский час с 18.00 до 6.00. Закрыты рестораны и бары, учреждения культуры, спортивные учреждения. Зато школьные учебные заведения продолжают работу с соблюдением санитарных требований.