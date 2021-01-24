Новый вариант коронавируса типа COVID-19, впервые зафиксированный в Великобритании, был обнаружен в Болгарии 23 января.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Синьхуа.
Директор Национального центра инфекционных и паразитарных заболеваний Тодор Кантарджиев в интервью национальному телевидению подтвердил обнаружение «британского» штамма у 8 пациентов.
Чиновник отметил, некоторые из них прибыли из Великобритании. По прибытии они сразу же заболели, были немедленно помещены в карантин и госпитализированы.
На сегодняшний день в Болгарии подтверждено в общей сложности 213864 случая заболевания COVID-19, число летальных исходов достигло 8741 умершего от осложнений, связанных с заболеванием. В стране продолжается вакцинация.
Ранее НикВести писали, что предварительные данные исследований ученых свидетельствуют о том, что британский штамм коронавируса приводит к большему количеству смертей, чем обычный, заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.
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Новый вариант коронавируса типа COVID-19, впервые зафиксированный в Великобритании, был обнаружен в Болгарии 23 января.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Синьхуа.
Директор Национального центра инфекционных и паразитарных заболеваний Тодор Кантарджиев в интервью национальному телевидению подтвердил обнаружение «британского» штамма у 8 пациентов.
Чиновник отметил, некоторые из них прибыли из Великобритании. По прибытии они сразу же заболели, были немедленно помещены в карантин и госпитализированы.
На сегодняшний день в Болгарии подтверждено в общей сложности 213864 случая заболевания COVID-19, число летальных исходов достигло 8741 умершего от осложнений, связанных с заболеванием. В стране продолжается вакцинация.
Ранее НикВести писали, что предварительные данные исследований ученых свидетельствуют о том, что британский штамм коронавируса приводит к большему количеству смертей, чем обычный, заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.