Новый вариант коронавируса типа COVID-19, впервые зафиксированный в Великобритании, был обнаружен в Болгарии 23 января.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

Директор Национального центра инфекционных и паразитарных заболеваний Тодор Кантарджиев в интервью национальному телевидению подтвердил обнаружение «британского» штамма у 8 пациентов.

Чиновник отметил, некоторые из них прибыли из Великобритании. По прибытии они сразу же заболели, были немедленно помещены в карантин и госпитализированы.

На сегодняшний день в Болгарии подтверждено в общей сложности 213864 случая заболевания COVID-19, число летальных исходов достигло 8741 умершего от осложнений, связанных с заболеванием. В стране продолжается вакцинация.

Ранее НикВести писали, что предварительные данные исследований ученых свидетельствуют о том, что британский штамм коронавируса приводит к большему количеству смертей, чем обычный, заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.