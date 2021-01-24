Двое военнослужащих-срочника в Николаеве спасли девушку-подростка, которая во время мороза лежала на улице без сознания.

Об этом сообщает «АрміяInform».

Отмечается, что военнослужащие-срочники отдельного ремонтно-восстановительного полка Сергей Губенко и Андрей Покотило возвращались из военного госпиталя после посещения врачей. Вдруг они увидели, что у тротуара лежит девушка.

Ребята подошли ближе, чтобы установить причины, ведь на дворе почти двадцатиградусный мороз, поэтому скорее всего случилось что-то серьезное. Как выяснилось, девушка-подросток, поскользнулась на дороге, потеряла равновесие и упала. В результате падения она травмировала ногу и потеряла сознание от сильной боли.

Военнослужащие привели потерпевшую в себя и расспросили, что произошло. Затем солдаты взяли девушку на руки и отнесли по указанному им адресу.

— Военнослужащие полка проявили высокую гражданскую сознательность. Более того, ребята несмотря на сильный холод укутали девочку своей зимней одеждой, отнесли ее в дом ее родителей. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Умелые, своевременные действия ребят не допустили ее обморожения и спасли от возможных серьезных проблем со здоровьем, — рассказал заместитель начальника Николаевского гарнизона с морально-психологического обеспечения майор Родион Казаков, который в тот день оказался свидетелем происшествия.

Офицер лично поблагодарил военнослужащих за человечность, неравнодушие и внимание к гражданам города, в котором служат солдаты. Во время общего построения личного состава солдатам Сергею Губенко и Андрею Покотило вручены грамоты от имени начальника Николаевского гарнизона.

Командование воинской части и родители спасенной девушки выражают благодарность военным и их семьям за достойное воспитание детей, настоящих граждан.

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