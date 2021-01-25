В Германии произошла вспышка коронавируса на заводе Airbus. На предприятии в Гамбурге заболел минимум 21 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Известно, что из-за вспышки на карантин отправили 500 сотрудников. Пока неизвестно, каким штаммом коронавируса заболели работники. На заводе выясняют, из-за чего произошла вспышка заражения.
Производитель самолетов самолетов Airbus является крупнейшим работодателем Гамбурга. В городе на севере Германии на компанию работают более 12 тысяч человек.
За субботу в Германии подтвердили 12 257 случаев заражения коронавирусом, 349 человек умерло. В целом же количество активных случаев заражения уменьшилось на 200 человек — до 275,6 тысяч болеющих.
Напомним, в двух городах Китая ввели жесткий карантин из-за вспышки COVID-19.
|
Что это было?Сергей Исаков
|
Опять про газ, или «Плох базар, когда и хлеба купить не на что» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Чому одним можна, а іншим – ні? І про колабораціюСтанислав Мартиросов
В Германии произошла вспышка коронавируса на заводе Airbus. На предприятии в Гамбурге заболел минимум 21 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Известно, что из-за вспышки на карантин отправили 500 сотрудников. Пока неизвестно, каким штаммом коронавируса заболели работники. На заводе выясняют, из-за чего произошла вспышка заражения.
Производитель самолетов самолетов Airbus является крупнейшим работодателем Гамбурга. В городе на севере Германии на компанию работают более 12 тысяч человек.
За субботу в Германии подтвердили 12 257 случаев заражения коронавирусом, 349 человек умерло. В целом же количество активных случаев заражения уменьшилось на 200 человек — до 275,6 тысяч болеющих.
Напомним, в двух городах Китая ввели жесткий карантин из-за вспышки COVID-19.