В Украине сейчас идет снижение количества заболевших COVID-19, но это не значит, что не будет очередной волны через несколько недель.

Об этом в эфире программы «Хард с Влащенко» заявила заслуженный врач Украины, главный инфекционист Украины Ольга Голубовская, передает УНН.

— У нас реально сейчас идет снижение количества заболевших и очень существенное... В принципе, это было нами прогнозируемо. Мы говорили, что пик заболеваемости, это сезонный вирус, это будет ноябрь-декабрь. Это совершенно не означает, что мы уже победили коронавирус и это совершенно не значит, что у нас может не быть очередной волны через определенные несколько недель, - сказала Ольга Голубовская.

По ее словам, в мире сейчас циркулирует три основных штамма, и ближайший к заносу в Украину штамм из Великобритании.

— Наша официальная статистика вообще не соответствует никакой действительности. Даже на фоне реального снижения количества заболевших. Вообще статистика по инфекционным болезням всегда страдает по ряду причин. Но сейчас, понимаете, огромное количество людей элементарно не обращается за медицинской помощью, - добавила инфекционист.

Ольга Голубовская ранее сообщала, что во многих областях и в Киеве закрываются отделения для больных COVID-19 из-за того, что они заполнены на треть.

При том, что 12 декабря в Министерстве здравоохранения обновили стандарт тестирования на COVID-19 - ПЦР-тест делают всем, кто имеет признаки респираторных заболеваний.