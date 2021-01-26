В понедельник австрийцы поменяли свои тканевые лицевые маски на медицинские маски FFP2, которые теперь обязательны для людей старше 14 лет в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях, аптеках, а также в больницах или медицинских кабинетах.

Австрия — одна из первых европейских стран, которые сделали маски FFP2 обязательными, сообщает France24.

Эта мера была принята без жалоб, несмотря на разногласия по поводу других мер, таких как закрытие школ, в то время как подъемники остаются открытыми.

— Из-за (более заразных) вариантов коронавируса необходимо лучше защищаться, — сказала 24-летняя жительница Вены и графический дизайнер Ханна Цуегнер. — Если все будут участвовать, я думаю, это изменит ситуацию, особенно когда прибудут вакцины, — сказала она.

Хотя всего несколько недель назад маски часто продавались по цене более 5 евро каждая, теперь маски, которые блокируют 94 процента аэрозолей, теперь можно найти во всех продуктовых магазинах по 59 центов каждая. На прошлой неделе пожилые жители и семьи с низким доходом получили пакеты масок FFP2 бесплатно.

Эта мера также применяется к супермаркетам и поставщикам услуг, таким как владельцы гаражей и медицинские работники, в то время как учителя, складские работники и люди, работающие с государственными службами, также должны соблюдать требования на своем рабочем месте.

Исключение действует лишь для беременных женщин и людей с заболеваниями, затрудняющими дыхание.

После второй блокировки, которая закончилась в начале декабря и позволила магазинам открыться для рождественских покупок, ежедневный уровень заражения быстро увеличился, в результате чего правительство ввело третью блокировку всего несколько недель спустя, 26 декабря. Позже карантин продлили до 8 февраля и более строгим правилам, включая обязательные маски FFP2.

В настоящее время на каждые 100 000 жителей ежедневно регистрируется около 130 новых случаев инфицирования.

Школы, музеи, спортивные залы, кинотеатры и второстепенные магазины в настоящее время закрыты, и правительство настоятельно призывает австрийцев ограничить социальные контакты и по возможности работать из дома.

Ранее в Германии продлили усиленный карантин до 14 февраля, чтобы сдержать распространение мутировавших видов коронавируса, которые считаются более заразными. Кроме того, введена норма об обязательном использовании масок или респираторов FFP2 в транспорте и магазинах.