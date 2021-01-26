Суд по делам банкротства в американском штате Делавэр вынес решение продюсерской компании Weinstein Company выплатить 17,1 миллиона долларов женщинам, подвергшимся со стороны Харви Вайнштейна насильственным действиям сексуального характера.

Об этом сообщает Укринформ.

Данное решение вынесла судья Мэри Уолрот, она же приняла постановление создать в рамках процедуры банкротства компании фонд в размере 17,1 миллиона долларов, средства из которого будут распределены между более чем 50 жертвами сексуального насилия со стороны Вайнштейна.

Некоторые жертвы домогательств со стороны американского продюсера получат компенсацию в размере более $500 тысяч.

Судья отметила, что в случае если бы создания фонда добиться не удалось, женщины получили бы минимальные выплаты или вообще не могли бы даже рассчитывать на них.