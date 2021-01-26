Великобритания запустит международную платформу для раннего обнаружения и эффективного контроля вирусных мутаций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Как отмечается, новая платформа под руководством британской организации по общественному здоровью Public Health England предназначена для поддержки стран с меньшим опытом генетического тестирования положительных образцов коронавируса.

— Наша новая платформа оценки вариантов (коронавируса – прим.) поможет лучше понять этот вирус, пути его распространения, повысит глобальный потенциал для понимания COVID-19, чтобы мы были лучше подготовлены в будущем, — отметил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Он добавил, что британские эксперты смогут предоставить удаленную консультацию и поддержку, могут принимать образцы вируса и отправлять их для дальнейшего секвенирования, что предполагает генетический анализ образцов.

Ранее премьер Британии Борис Джонсон заявил, что предварительные данные исследований ученых свидетельствуют о том, что британский штамм коронавируса приводит к большему количеству смертей, чем обычный, заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.