В 2021 году на срочную военную службу планируют призвать на 2 тысячи призывников больше чем в прошлом году. В ряды Вооруженных сил, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госспецслужбу транспорта планируют призвать около 32 тысяч человек.

Об этом сообщает «АрміяInform» со ссылкой на начальника отдела комплектования штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Николая Качаненко.

— В 2021 году запланировано призвать за два призыва, весенний и осенний, около 32 тысяч человек. Но эта цифра не окончательная, она может быть скорректирована. В большую сторону — вряд ли, - сказал полковник.

В прошлом году призвали 30 030 человек (весной 16 460, осенью — 13 570). В ВСУ призвали 16 500, в ГССТ — 1 300, в ГПСУ — 1 800, а в Нацгвардию — 10 430.

Напомним, что украинский военный погиб на Донбассе 21 января в результате обстрела позиций ВСУ из снайперского оружия.