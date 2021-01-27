В ночь на среду, 27 января, на Одессу обрушился сильный снегопад, который продолжается до сих пор.

Как сообщает Думская, из-за непогоды движение транспорта по улицам города серьезно затруднено.

Кроме того, в некоторых районах образовались большие пробки.

— Стоит почти весь центр города, кроме того, заторы возникли на Среднефонтанской, Краснова, Водопроводной, на многих участках Фонтанской и Люстдорфской дорог, на проспекте Небесной Сотни и близлежащих улицах. На Николаевской дороге пробка в районе Лузановки, также большой затор на Объездной дороге, в районе пересечения с Жолио-Кюри, - пишет издание.

По данным Гидрометцентра, снег в Одессе будет идти на протяжении всего дня. Синоптики ожидают выпадение более чем месячной нормы осадков. Ситуацию также ухудшает сильный ветер со скоростью до 15−20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в среду, 27 января, на территории Николаева и области ожидается ухудшение погодных условий. В частности, на территории региона в течение дня будет сильный ветер, снег и гололед.