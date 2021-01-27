Массовой иммунизацией населения от коронавирусного заболевания в Николаевской области будут заниматься 7 мобильных бригад.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Там напомнили, что согласно с дорожной картой, разработанной Министерством здравоохранения, кампанию рекомендуется проводить в 5 этапов. Сейчас специалисты в ожидании первого.
На первом этапе ожидается вакцинация:
Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в регион в ближайшее время получит вакцину от коронавирусного заболевания COVID-19.
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Массовой иммунизацией населения от коронавирусного заболевания в Николаевской области будут заниматься 7 мобильных бригад.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Там напомнили, что согласно с дорожной картой, разработанной Министерством здравоохранения, кампанию рекомендуется проводить в 5 этапов. Сейчас специалисты в ожидании первого.
На первом этапе ожидается вакцинация:
Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в регион в ближайшее время получит вакцину от коронавирусного заболевания COVID-19.