Массовой иммунизацией населения от коронавирусного заболевания в Николаевской области будут заниматься 7 мобильных бригад.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Там напомнили, что согласно с дорожной картой, разработанной Министерством здравоохранения, кампанию рекомендуется проводить в 5 этапов. Сейчас специалисты в ожидании первого.

На первом этапе ожидается вакцинация:

медиков и персонала учреждений здравоохранения, вовлеченных в предоставление стационарной помощи больным COVID-19. Прежде всего, речь идет о коллективах 18 специализированных госпиталей в нашей области;

работников интернатных учреждений, домов престарелых и всех, кто находится в данных учреждениях;

работников мобильных бригад и КНП «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Николаевского областного совета.