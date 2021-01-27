Вооруженные Силы Украины планируют призвать на срочную военную службу 32 тысячи человек, что на 2000 больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает информагентство Минобороны АрмияInform.

Начальник отдела комплектования штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Николай Качаненко заявил, что объемы призыва еще не окончательные, они могут быть пересмотрены.

— В 2021 году запланировано призвать за два призыва, весенний и осенний, около 32 тысяч человек. Но эта цифра не окончательная, она может быть скорректирована: до больших значений — вряд ли, в меньшую сторону — возможно, — сказал он.

Обычно весенний призыв длится с апреля по июнь, а осенний — с октября до декабря.

В 2020 году призвали на службу 30 тысяч 30 человек: весной — 16 тысяч 460, а осенью — 13 тысяч 570. Все призывники проходят подготовку в специальных учебных центрах, их не привлекают к выполнению задач в зоне операции Объединенных сил.