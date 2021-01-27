40-я Отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта пороводит набор граждан на военную службу по контракту в ВЧ А2227 (город Первомайск Николаевской области).
Денежное обеспечение: 10000 — 17000 гривен.
Дополнительная ежемесячная выплата за участие в операции объединенных сил (ООС). После заключения первого контракта военнослужащим выплачивается единовременное денежное вознаграждение 15 000 — 16 000 гривен (в зависимости от установленного Правительством прожиточного минимума) в размерах:
В бригаде гарантируют:
Требования:
По любым вопросам обращаться по тел. 0961596773, Евгений Александрович.
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40-я Отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта пороводит набор граждан на военную службу по контракту в ВЧ А2227 (город Первомайск Николаевской области).
Денежное обеспечение: 10000 — 17000 гривен.
Дополнительная ежемесячная выплата за участие в операции объединенных сил (ООС). После заключения первого контракта военнослужащим выплачивается единовременное денежное вознаграждение 15 000 — 16 000 гривен (в зависимости от установленного Правительством прожиточного минимума) в размерах:
В бригаде гарантируют:
Требования:
По любым вопросам обращаться по тел. 0961596773, Евгений Александрович.