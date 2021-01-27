40-я Отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта пороводит набор граждан на военную службу по контракту в ВЧ А2227 (город Первомайск Николаевской области).





Денежное обеспечение: 10000 — 17000 гривен.

Дополнительная ежемесячная выплата за участие в операции объединенных сил (ООС). После заключения первого контракта военнослужащим выплачивается единовременное денежное вознаграждение 15 000 — 16 000 гривен (в зависимости от установленного Правительством прожиточного минимума) в размерах:

лица рядового состава — восемь размеров прожиточного минимума;

лица сержантского и старшинского состава — девять размеров прожиточного минимума;

лица офицерского состава — десять размеров прожиточного минимума. Ежегодная материальная помощь на оздоровление в размере заработной платы. Ежегодная материальная помощь для решения социально бытовых вопросов — 10 000 гривен.

В бригаде гарантируют:

Официальное трудоустройство;

Достойное денежное обеспечение и его поэтапный роста;

Дополнительные денежные выплаты и вознаграждения (материальная помощь на оздоровление; материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов и т.д., при заключении первого контракта выплачивается одноразовая денежная помощь);

Оплачиваемый ежегодный отпуск (от 30 календарных дней);

Безвозмездная медицинская помощь военнослужащим и членам их cимей;

Бесплатное обучение в высших ведомственных учебных заведениях;

Возможность стать на квартирную очередь для получения собственного или служебного жилья, обеспечение койко-местом в общежитиях города Первомайска;

Право на пенсию после 25 лет календарной службы, в том числе по договору со смешанным гражданским стажем;

Полное вещевое обеспечение.



Требования:

Возраст: мужчины от — 18 до 55 лет;

Образование: среднее базовое;

Пригодность по состоянию здоровья я;

Отсутствие судимостей;

Пригодность по физическому состоянию.

По любым вопросам обращаться по тел. 0961596773, Евгений Александрович.