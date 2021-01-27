В Запорожье здание городского совета пикетировали журналисты, поскольку представители региональных СМИ в очередной раз не смогли попасть на заседание горсовета.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Между журналистами и полицией произошла потасовка. Правоохранители закрыли центральный и «черный» вход в здание горсовета, оставив СМИ за забором.

Журналисты вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. В то же время, депутаты от фракции «Европейская солидарность» подготовили проект решения об «Обеспечении беспрепятственного права посещения административного здания исполнительного комитета ЗГС» с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

— На входе почти столкновения между журналистами и полицией. Мы считаем грубым нарушением законодательства недопуск журналистов в здание на пленарное заседание. Я отправил письмо о том, что в соответствии с законодаства и в соответствии с пунктом 5 регламента Запорожского городского совета депутатская фракция имеет право, и мы воспользовались этим правом, и инициировали приглашение СМИ на пленарное заседание. Это письмо было проигнорировано. Мэр ссылается на карантин, но акцентирую внимание всех присутствующих на том, что мы не можем трактовать постановление Кабмина или законодательства по своему усмотрению. В постановлении Кабмина об установлении карантина и введении ограничительных протиепидемичних мер с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса нет ни слова о том, что могут ограничиваться права журналистов, — сказал во время сессии депутат Александр Константинов (фракция «Солидарность»).

В то же время депутат от фракции «Единение» Дмитрий Серый заявил, что сессия транслируется на муниципальном телеканале, поэтому не является закрытой.

— Прямого запрета (доступ журналистов, — прим.) в постановлении Кабмина нет, но в этом постановлении есть определенные запреты о пребывании определенного количества людей на квадратных метрах. Прямую ответственность за это несет председательствующий, — добавил Дмитрий Серый.

После получасового обсуждения депутаты поставили проект решения на голосование. Но как раз в этот момент на муниципальном телеканале включили минуту молчания по случаю Дня памяти жертв Голокоста.

Лишь 19 депутатов поддержали решение об «открытии» горсовета для журналистов. После чего депутаты от «ЕС» покинули сессионный зал.

Ранее сообщалось, что в Первомайском горсовете хотят проводить аккредитацию журналистов по согласованию с мэром и комиссией по «гласности», после чего выдавать представителям СМИ специальные карточки.