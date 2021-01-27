Под Одессой повалили памятник Владимиру Ленину, который, по данным активистов, являлся последней скульптурой лидера большевиков на территории Украины, где действуют органы государственной власти.

Об этом сообщил глава общественной организации «Рассвет», соучредитель проектов «Декомунизация.Украина» и «Мова.Харків» Вадим Поздняков на своей странице Facebook.

Финал «ленинопада» состоялся в селе Старые Трояны Измаильского района под Одессой, где стоял последний вождь.

— Последний памятник Ленину на территории Украины повален! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории)... Всех поздравляем! — написал он.

Также в Одесской области неизвестные повредили памятник Карлу Марксу — ему отбили кусочек носа.

Напомним, на главной площади в Николаеве памятник Ленину повалили 22 февраля 2014 года.