Об этом сообщает сайт компании.

Госавиаслужба позволила выполнять рейсы без ограничения частоты для авиакомпаний, которые получат соответствующие разрешения. Самолеты можно будет направлять в последующие курортные места:

Египет: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;

Греция: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос; Превеза;

Грузия: Батуми;

Израиль: Эйлат;

Доминиканская Республика: Пунта-Кана, Ла Романа;

Шри-Ланка: Коломбо,

Италия: Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;

Китай: Санья, Хайкоу;

Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла Пальма, Гран Канария, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Мальорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;

Марокко: Агадир, Касабланка;

Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;

Мальдивы: Мале;

Мальта: Лука;

Объединенные Арабские Эмираты: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа;

Танзания: Занзибар;

Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;

Албания: Тирана;

Болгария: Варна, Бургас, Пловдив;

Индия Гоа;

Индонезия: Денпасар;

Куба: Варадеро;

Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар;

Кипр Пафос;

Словения: Марибор, Любляна,

Вьетнам: Камрань;

Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания,

Газипаша, Кайсери;

Тунис: Тунис, Монастир, Енфида, Джерба;

Иордания: Акаба;

Черногория: Тиват, Подгорица.

Однако в случае путешествия в одну из этих стран украинцам следует учитывать, к какой из зон карантина она принадлежит. Те, кто приезжает в Украину из стран «красной зоны», должны либо уйти на 14 дней на изоляцию (с использованием приложения «Действуй дома»), либо в течение суток после прибытия сделать ПЦР-тест.

Если результат оказался отрицательным, самоизоляция не нужна. Также можно досрочно прекратить самоизоляцию, получив отрицательный результат ПЦР-теста.

Еще один вариант — приехать уже с готовыми результатами тестирования, но делать его надо не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения границы. Также иностранцы, прибывающие из таких стран, обязаны иметь полис медицинского страхования.