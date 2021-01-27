Государственная авиационная служба разрешила авиакомпаниям выполнять рейсы в курортные места в 29 странах. Именно туда украинцы смогут улететь летом 2021 года на отдых, если не помешает карантин.
Об этом сообщает сайт компании.
Госавиаслужба позволила выполнять рейсы без ограничения частоты для авиакомпаний, которые получат соответствующие разрешения. Самолеты можно будет направлять в последующие курортные места:
Однако в случае путешествия в одну из этих стран украинцам следует учитывать, к какой из зон карантина она принадлежит. Те, кто приезжает в Украину из стран «красной зоны», должны либо уйти на 14 дней на изоляцию (с использованием приложения «Действуй дома»), либо в течение суток после прибытия сделать ПЦР-тест.
Если результат оказался отрицательным, самоизоляция не нужна. Также можно досрочно прекратить самоизоляцию, получив отрицательный результат ПЦР-теста.
Еще один вариант — приехать уже с готовыми результатами тестирования, но делать его надо не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения границы. Также иностранцы, прибывающие из таких стран, обязаны иметь полис медицинского страхования.
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Государственная авиационная служба разрешила авиакомпаниям выполнять рейсы в курортные места в 29 странах. Именно туда украинцы смогут улететь летом 2021 года на отдых, если не помешает карантин.
Об этом сообщает сайт компании.
Госавиаслужба позволила выполнять рейсы без ограничения частоты для авиакомпаний, которые получат соответствующие разрешения. Самолеты можно будет направлять в последующие курортные места:
Однако в случае путешествия в одну из этих стран украинцам следует учитывать, к какой из зон карантина она принадлежит. Те, кто приезжает в Украину из стран «красной зоны», должны либо уйти на 14 дней на изоляцию (с использованием приложения «Действуй дома»), либо в течение суток после прибытия сделать ПЦР-тест.
Если результат оказался отрицательным, самоизоляция не нужна. Также можно досрочно прекратить самоизоляцию, получив отрицательный результат ПЦР-теста.
Еще один вариант — приехать уже с готовыми результатами тестирования, но делать его надо не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения границы. Также иностранцы, прибывающие из таких стран, обязаны иметь полис медицинского страхования.