Министерство образования и науки Украины рекомендует руководителям учебных заведений Николаевской, а также Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей в период осложнения погодных условий быть готовыми к переходу на дистанционную форму обучения.

Об этом говорится в срочном письме МОН № 1/9-34 от 27.01.2021 по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, информирует пресс-служба МОН.

В письме также подчеркивается необходимость перевести «функциональную подсистему обучения детей дошкольного возраста, учащихся и студентов действиям в чрезвычайных в режим повышенной готовности».

Кроме того, всем областным управлениям образования и науки, учреждениям высшего образования, предприятиям, учреждениям и организациям, относящимся к сфере управления МОН, рекомендовано принять дополнительные меры по предупреждению переохлаждения учащихся на период осложнения погодных условий.

Как сообщалось, Службой автомобильных дорог в Николаевской области принято решение ограничить с 21:30 для крупногабаритного транспорта и пассажирских автобусов движение по трассам Н-24 «Благовещенское - Николаев» и М-13 «Кропивницкий - Платоново».