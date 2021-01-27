Службой автомобильных дорог в Николаевской области принято решение ограничить с 21:30 для крупногабаритного транспорта и пассажирских автобусов движение по трассам Н-24 «Благовещенское - Николаев» и М-13 «Кропивницкий - Платоново».

Об этом говорится в сообщении на странице Николаевской ОГА в Facebook.

На трассе Н-24 «Благовещенское - Николаев» (через Вознесенск) движение ограничено на участах дорог км 42+476 – км 110+140, км 113+678 – км 221+363.

На трассе М-13 «Кропивницкий - Платоново» (на Кишинев) - км 76+416 – км 157+052.

Отметим, что на трассе Н-24 Благовещенское - Николаев застряли грузовики, которые из-за гололеда не могут проехать преодолеть подъем на автодороге от поселка Александровка в сторону Южноукраинска.

Ранее сообщалось, что В Одесской области с 21:00 введен запрет на передвижение крупногабаритного транспорта, а также пассажирских автобусов на всех дорогах госзначения в регионе в связи с погодными условиями.

Как известно, на территории Николаевской области объявлен 3-й «красный» уровень опасности, существует вероятность перекрытия движения по автодорогам региона

По прогнозам синоптиков, до конца суток ожидается метель, мокрый снег, на дорогах Николаева и области будет сохраняться гололед, а на отдельных участках дорог снежные заносы.