В Одесской области с 21:00 введен запрет на передвижение крупногабаритного транспорта, а также пассажирских автобусов на всех дорогах в регионе в связи с погодными условиями.

Об этом говорится в сообщении Службы автомобильных дорог Одесской области в Facebook.

Кроме того, полностью закрыты для проезда трасса М-15 «Одесса - Рени» (на город Бухарест)) на участке км 11+920 - км 308+000, а также автодорога М-16 «Одесса - Кучурган» (на Кишинев), км 0+000 - км 58+682, км 58+925 - км 59+123.

«Движение перекрыто в связи с ухудшением погодных условий: сильный снег, который сопровождается порывистым ветром 15 - 20 метров на секунду, метелями, отсутствием видимости и температурой воздуха -1°С.

Ранее сообщалось, что для помощи Николаевщине в борьбе с непогодой привлекли спецтехнику из Херсонской области.

Ранее сообщалось, что на трассе Н-24 Благовещенское - Николаев застряли грузовики, которые из-за гололеда не могут проехать преодолеть подъем на автодороге от поселка Александровка в сторону Южноукраинска.

Как известно, на территории Николаевской области объявлен 3-й «красный» уровень опасности, существует вероятность перекрытия движения по автодорогам региона

По прогнозам синоптиков, до конца суток ожидается метель, мокрый снег, на дорогах Николаева и области будет сохраняться гололед, а на отдельных участках дорог снежные заносы.