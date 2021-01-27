В помощь Николаевской области в борьбе с последствиями непогоды прибыло 7 единиц специализированной тяжелой техники из Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

В связи с тем, что в Николаевской области ожидается существенное ухудшение погоды, был введен в действие план по противодействию угрозам осложнения дорожного движения дорожного движения в зимний период на территории области. Сообщается, что оперативные штабы переведены на круглосуточный режим работы.

На дорогах области организована подготовка и содержание 16 временных стоянок для крупногабаритного транспорта.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что для обеспечения бесперебойного движения автотранспорта на дорогах общего пользования возможно привлечение 374 единиц специализированной техники, 120 единиц коммунальной специализированной техники предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

На круглосуточном дежурстве ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области находится 203 человека личного состава и 121 единица спецтехники.

Ранее сообщалось, что на трассе Н-24 Благовещенское - Николаев застряли грузовики, которые из-за гололеда не могут проехать преодолеть подъем на автодороге от поселка Александровка в сторону Южноукраинска.

Как известно, на территории Николаевской области объявлен 3-й «красный» уровень опасности, существует вероятность перекрытия движения по автодорогам региона

По прогнозам синоптиков, до конца суток ожидается метель, мокрый снег, на дорогах Николаева и области будет сохраняться гололед, а на отдельных участках дорог снежные заносы.