Собственная вакцина против коронавируса (COVID-19) станет доступной в Италии уже в сентябре этого года.

Об этом сообщает ANSA.

По словам главы Итальянского фармакологического агентств Джоджио Палу, также в сентябре собственной вакциной от коронавируса могут быть привиты несколько миллионов человек.

Сама COVID-вакцина разработана итальянской компанией ReiThera, расположенной в Риме.

Отмечается, что в настоящее время Италия лидирует в Евросоюзе по количеству вакцинированных людей, однако страна столкнулась с задержкой поставок вакцин компании Pfizer, в то время как другая компания AstraZeneca заявила, что доставки ее вакцины будут меньше, чем ожидалось.

Напомним, в Украине Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что на коммерческом рынке легальная вакцина от COVID-19 появится к лету.