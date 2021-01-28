В столице Ливана третий день идут протесты против локдауна и комендантского часа, который власти ввели для сдерживания коронавируса. В первый же день протесты переросли в стычки с полицией, а уже 26 января на улицы вывели военных.

Об этом сообщает TheБабель.

Локдаун свел до минимума экономическую активность, и обстановка в Триполи, где уровень безработицы достиг 60%, накалилась до предела. Высший совет обороны при этом продлил санитарное положение до 8 февраля.

В среду, 27 января, стычки с правоохранителями стали более ожесточенными. Протестующие подожгли комнату охраны у входа в здание мэрии Триполи, бросив туда бутылки с зажигательной смесью. Камни и бутылки с горючим летели и в солдат с полицией.

В ночь на 28 января протестующие попытались атаковать полицейский участок и сожгли несколько авто. Кроме этого, манифестанты закидали полицию боевыми гранатами, девять сотрудников получили ранения.

Полиция и армия применяют против демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ. Армия под прикрытием бронетехники использует светошумовые гранаты.

На данный момент известно о 226 пострадавших, из которых 35 доставлены в госпиталь с тяжелыми ранениями.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов считает довольно успешным результат жесткого карантина, который длится с 8 января, так как количество новых больных и количество госпитализированных снизились, а праздники не дали резкой вспышки коронавирусной болезни.