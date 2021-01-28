Швейцария планирует предложить бесплатные тесты на коронавирус всему населению страны, надеясь таким образом выявлять больше бессимптомных больных.
Как пишет Европейская правда со ссылкой на The Local, об этом заявили в правительстве 27 января.
— Около половины всех заражений могут распространяться людьми, у которых нет симптомов и они не знают о том, что инфицированы. Федеральное правительство заплатит за тест для бессимптомных людей, чтобы таким образом защитить наиболее уязвимых и чтобы можно было заранее сдерживать локальные вспышки, — говорится в заявлении правительства.
В ней добавляют, что это особенно важный вопрос в связи с распространением новых штаммов вируса. По словам министра здравоохранения Алана Берсе, инициатива будет стоить около 930 млн евро.
Ранее федеральное правительство платило за тесты только в отдельных случаях — если человек имел симптомы, а также — для тестирования жителей домов престарелых и медиков. Иногда расходы покрывались из бюджета кантонов. С начала эпидемии Швейцария с населением 8,6 миллионов зарегистрировала около 515 тысяч заражений и 8 тысяч 500 смертей.
После наивысшего пика заражений в ноябре прирост новых случаев стабилизировался и в последнее время постепенно спадает. Однако в правительстве серьезно обеспокоены новыми штаммами вируса. На прошлой неделе они составляли 10% от положительных тестов — вдвое больше, чем неделей ранее.
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Швейцария планирует предложить бесплатные тесты на коронавирус всему населению страны, надеясь таким образом выявлять больше бессимптомных больных.
Как пишет Европейская правда со ссылкой на The Local, об этом заявили в правительстве 27 января.
— Около половины всех заражений могут распространяться людьми, у которых нет симптомов и они не знают о том, что инфицированы. Федеральное правительство заплатит за тест для бессимптомных людей, чтобы таким образом защитить наиболее уязвимых и чтобы можно было заранее сдерживать локальные вспышки, — говорится в заявлении правительства.
В ней добавляют, что это особенно важный вопрос в связи с распространением новых штаммов вируса. По словам министра здравоохранения Алана Берсе, инициатива будет стоить около 930 млн евро.
Ранее федеральное правительство платило за тесты только в отдельных случаях — если человек имел симптомы, а также — для тестирования жителей домов престарелых и медиков. Иногда расходы покрывались из бюджета кантонов. С начала эпидемии Швейцария с населением 8,6 миллионов зарегистрировала около 515 тысяч заражений и 8 тысяч 500 смертей.
После наивысшего пика заражений в ноябре прирост новых случаев стабилизировался и в последнее время постепенно спадает. Однако в правительстве серьезно обеспокоены новыми штаммами вируса. На прошлой неделе они составляли 10% от положительных тестов — вдвое больше, чем неделей ранее.