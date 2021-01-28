IKEA откроет свое представительство в киевском ТРЦ Blockbuster Mall, этот магазин станет первым для украинских покупателей.

Об этом сообщает RAU.

Магазин запустит первых клиентов 1 февраля. Это потверждают источникники RAU на рынке и фотографии, размещенные в соцсетях. На них торговая точка уже готова к открытию.

Ранее первый объект шведского бренда производства мебели обещали открыть в Украине до конца 2020 года, но пандемия и карантин сдвинули сроки на несколько месяцев вперед.

Отметим, стандартный гипермаркет IKEA занимает площадь в десятки тысяч квадратных метров, и расположен, как правило, за городом. Но с 2018 года компания начала развитие небольших форматов торговых точек, которые будут открываться в центральных районах городов. Именно такой магазин формата City Store с площадью около 5000 кв. м уже совсем скоро заработает в Украине.

Сначала представители IKEA планировали открыть точку такого формата осенью 2019 году в ТРЦ Ocean Mall. Но магазин с мебелью и товарами для дома так и не был открыт и планы выхода на украинский рынок снова пришлось пересмотреть.

Напомним, крупнейший в мире продавец мебели и товаров для дома - шведская группа компаний IKEA запустила веб-сайт для украинских потребителей и начала кампанию по набору персонала в Украине.