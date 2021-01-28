Акулы и скаты стремительно исчезают из Мирового океана. Так утверждает международная команда исследователей, которая провела первую глобальную перепись этих морских обитателей, передает «Вокруг Света».

Морские биологи сообщили, что на этот процесс в значительной мере повлиял резкий всплеск рыболовства, который наметился после 1970 года.

А сегодня с угрозой исчезновения столкнулись даже те виды, которые раньше были широко распространены. Например, акула-молот.

Вымирание грозит половине из 31 вида океанических акул. Об этом свидетельствуют данные Международного союза охраны природы.

Тревогу вызывает тот факт, что сокращение численности акул и скатов не прекращается, отметил Натан Пакуро, ведущий автор исследования из Университета Саймона Фрейзера в Канаде.

Два десятка морских биологов из разных стран мира провели первую глобальную перепись акул и скатов. Для этого они использовали множество данных из предыдущих исследований, а также новые сведения о мировых уловах.

Ученые обнаружили: с 1970 года количество акул и скатов уменьшилось на Земле на 71 процент. Тенденция сокращения популяций этих морских обитателей восходит еще к 1950-м гг. Именно тогда началось массовое промышленное рыболовство.

Кроме него на сокращение популяций влияли столкновения акул и скатов с судами, бурение нефтяных и газовых скважин и другие причины. Но сегодня исследователи называют определяющим совсем другой фактор: климатический кризис.

Ранее биологи подсчитали, что ежегодно люди убивают 100 миллионов акул. А между тем воспроизводство видов происходит значительно медленнее.

Исследователи констатировали, что после 2000 года, благодаря усилиям по сохранению видов, уменьшение численности акул и скатов в Атлантическом и Тихом океане несколько замедлилось. Чего не скажешь об океане Индийском, в котором популяции этих морских обитателей за полвека сократились на 84 процентов.

Многие виды акул являются мигрирующими. А это означает, что для их защиты требуется сотрудничество специалистов из разных стран.

Соавтор исследования Мэрайя Пфлегер из природоохранной организации Oceana считает, что прежде всего следует запретить торговлю акульими плавниками по всему миру. Такой запрет уже два года действует в Канаде, напомнила биолог.

Напомним, депутат Николаевского городского совета, директор зоопарка Владимир Топчий возмутился, что правоохранительные органы бездействуют и не реагируют на обращения, касающееся того, что несколько молодых людей на протяжении новогодних праздников зарабатывали на Соборной улице, предлагая николаевцам сфотографироваться с занесенными в Красную книгу птицами — белохвостыми орланами.