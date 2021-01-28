Если не принять срочные меры предосторожности, Бельгия может столкнуться с третьей волной COVID-19 и с новыми мутациями вируса, что может обернуться для страны ситуацией намного хуже, чем та, которую сейчас преодолевает Великобритания.

Об этом в четверг пишет бельгийское издание VRT.

— Британский вариант коронавируса некоторое время был где-то рядом. Он очень заразный, и хотелось бы его избежать. Но анализ четко показывает, что он был импортирован во время Рождественских поездок. Если не принять меры, мы предстанем перед проблемой в феврале или в марте. Репродуктивное число вируса сейчас составляет 1,65: десять больных людей инфицируют 16 здоровых. Такой показатель мы имели на пике «второй волны», и он уже превышает «британское» репродуктивное число в 1,4, — приводит издание слова бельгийского вирусолога Марка Ван Ранста (Marc Van Ranst).

Он отметил, что ситуация осложняется тем, что эта тенденция не является очевидно заметной — кривая заболеваемости имеет подъемы и спады уже в течение 9 недель, но без резких всплесков, что делает очень сложной задачей убедить людей в том, что ситуация опасная.

Между тем, по информации этого же издания, в течение прошлых семи дней все показатели заболеваемости медленно, но продвигались вверх.

По данным медицинского исследовательского института Sciensano, в течение недели до 26 января количество ежедневных госпитализаций увеличилось до 130 человек, что на 5 процентов больше, чем неделю назад. Всего сейчас в больницах с COVID-19 находятся 1 932 пациента, из них 325 - в реанимации, 168 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также на 5 процентов, до 53 случаев в день, выросла смертность от последствий инфекции.

За этот же период ежедневно 2 148 человек получали положительные тесты на коронавирус, при том, что количество тестов, которые выполнялись, превышает 43 400 ежедневно.

Как сообщается, по состоянию на 25 января в Бельгии вакцинацию прошли 212 618 человек, из них 683 уже получили вторую дозу вакцины.

Ранее глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что предварительные данные исследований ученых свидетельствуют о том, что британский штамм коронавируса приводит к большему количеству смертей, чем обычный.