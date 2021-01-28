С 1 февраля Грузии введет так называемый карантин выходного дня, в частности, он будет действовать в Тбилиси, Батуми, Гори, Телави, Поти и Зугдиди.

Как пишет «Грузия Онлайн», по субботам и воскресеньям там не будут работать общественный транспорт, кафе, рестораны, магазины и рынки.

Министр здравохранения Грузии Екатерина Тикарадзе пояснила, что для стабилизации эпидемической ситуации важно, чтобы два дня в неделю мобильность людей была низкой.

Она отметила, что с учетом практики разных стран было принято решение задействовать ограничения два дня в неделю. Причем это необязательно должны быть суббота и воскресенье.

— Мы будем следить за ситуацией в масштабах страны и, возможно, вернемся к этому вопросу, чтобы решить, будут ли «закрытыми» днями суббота и воскресенье или любой другой день недели, — пояснила Екатерина Тикарадзе.

При этом с 1 февраля в Грузии отменят ряд ограничений, действовавших в стране с 28 октября, — заработают все заведения, а не только продуктовые магазины и торговые центры.

Напомним, в Германии продлили усиленный карантин до 14 февраля, чтобы сдержать распространение мутировавших видов коронавируса, которые считаются более заразными.