На углу улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского в Ингульском районе Николаева демонтировали «наливайку».
Об этом сообщается на странице Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета в Facebook.
— Маленькая запущенная «халабуда»-наливайка — снесена! Подобную мы уже там убирали в начале сентября, но получили жалобу, что установили новую. Хочется, чтобы в этот район пришла цивилизация, стало хорошо и безопасно. Но даже первые шаги к этому, вызывают упрямое сопротивление людей, которые привыкли вести «бизнес» и отдыхать по-своему, - сказал директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев.
Также он попросил полицию Николаевской области усилить патрулирование на углу улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского, чтобы в дальнейшем там не установили новые киоски.
Напомним, что начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет пообещал начать борьбу со стихийной торговлей, незаконными киосками и наливайками.
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На углу улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского в Ингульском районе Николаева демонтировали «наливайку».
Об этом сообщается на странице Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета в Facebook.
— Маленькая запущенная «халабуда»-наливайка — снесена! Подобную мы уже там убирали в начале сентября, но получили жалобу, что установили новую. Хочется, чтобы в этот район пришла цивилизация, стало хорошо и безопасно. Но даже первые шаги к этому, вызывают упрямое сопротивление людей, которые привыкли вести «бизнес» и отдыхать по-своему, - сказал директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев.
Также он попросил полицию Николаевской области усилить патрулирование на углу улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского, чтобы в дальнейшем там не установили новые киоски.
Напомним, что начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет пообещал начать борьбу со стихийной торговлей, незаконными киосками и наливайками.