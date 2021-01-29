На углу улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского в Ингульском районе Николаева демонтировали «наливайку».

Об этом сообщается на странице Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета в Facebook.

— Маленькая запущенная «халабуда»-наливайка — снесена! Подобную мы уже там убирали в начале сентября, но получили жалобу, что установили новую. Хочется, чтобы в этот район пришла цивилизация, стало хорошо и безопасно. Но даже первые шаги к этому, вызывают упрямое сопротивление людей, которые привыкли вести «бизнес» и отдыхать по-своему, - сказал директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев.

Также он попросил полицию Николаевской области усилить патрулирование на углу улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского, чтобы в дальнейшем там не установили новые киоски.

Напомним, что начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет пообещал начать борьбу со стихийной торговлей, незаконными киосками и наливайками.