Миллиардер и глава SpaceX упрекнул Федеральное агентство гражданской авиации США в отказе выдать разрешение на проведение летных испытаний Starship SN 9 28 января.

Об этом предприниматель написал в Twitter.

Первоначальные испытания прототипа межпланетного корабля Starship SN9 были назначены на 25 января, но планы нарушили атмосферные явления. Следующая попытка должна была состояться 28 января, когда погода нормализировалась, а Федеральное агентство гражданской авиации США не предоставило разрешение. Команде SpaceX пришлось сливать топливо, запуск дошел до стадии охлаждения двигателей.

Илон Маск лично звонил чиновникам, чтобы решить проблему, но бюрократический механизм остался непреклонным. Испытания перенесли на 29 января.

После этого Илон Маск раскритиковал действия управления авиации США, отдельно подчеркнув, что таким путем «человечество никогда не достигнет Марса».

— В отличие от авиационного подразделения, с которым все хорошо, космическое подразделение FAA имеет фундаментально сломанную нормативную структуру. Их правила рассчитаны на запуск нескольких одноразовых ракет в год с нескольких государственных объектов. С такими правилами человечество никогда не доберется до Марса, - отметил бизнесмен в Twitter.

Журналист Кристиан Давенпорт сообщил, что в ответ на твит с критикой от Илона Маска источник, близкий к ведомству, заявил, что Федеральное агентство гражданской авиации полным ходом работает над выдачей разрешения SN9, однако чиновники должны быть уверенными в исключительной безопасности для граждан, которые живут в районе южного Техаса, недалеко от места проведения испытаний.

Напомним, американская компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, успешно начала историческую миссию Transporter-1. Компания осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.