В Национальной службе здоровья рассказали, к каким врачам чаще всего обращаются украинцы. Среди 23 млн направлений в электронной системе с апреля 2020 года преобладают направления на консультации врачей-специалистов — их 56%.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Чаще всего пациенты обращаются по электронному направлению к неврологу, ЛОРу и офтальмологу. По электронному направлению бесплатную консультацию невролога получили более 564 тысяч пациентов, консультацию ЛОРа — 477 тысяч пациентов, офтальмолога — 478 тысяч пациентов», — сказано в сообщении.
В НСЗУ обращают внимание, что благодаря открытой статистике ведения электронных медицинских записей владельцы и руководители учреждений здравоохранения могут видеть реальную картину спроса на соответствующих врачей.
«Местная власть может прогнозировать, каких специалистов необходимо привлекать на работу в местные больницы, а в каких — переквалифицировать», — подчеркивается в сообщении.
При этом к определенным врачам-специалистам пациент может попасть без направления. И НСЗУ оплатит такой визит пациента.
«Это гинеколог, психиатр, стоматолог, педиатр, нарколог, фтизиатр. Также без направления можно обратиться к врачу, у которого пациент с хроническими заболеваниями находится под контролем», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в конце 2020 года количество счастливых людей в Украине (49%) было больше числа несчастливых (35%). Однако по сравнению с прошлым годом индекс счастья значительно упал — с +33% до +14%.
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В Национальной службе здоровья рассказали, к каким врачам чаще всего обращаются украинцы. Среди 23 млн направлений в электронной системе с апреля 2020 года преобладают направления на консультации врачей-специалистов — их 56%.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Чаще всего пациенты обращаются по электронному направлению к неврологу, ЛОРу и офтальмологу. По электронному направлению бесплатную консультацию невролога получили более 564 тысяч пациентов, консультацию ЛОРа — 477 тысяч пациентов, офтальмолога — 478 тысяч пациентов», — сказано в сообщении.
В НСЗУ обращают внимание, что благодаря открытой статистике ведения электронных медицинских записей владельцы и руководители учреждений здравоохранения могут видеть реальную картину спроса на соответствующих врачей.
«Местная власть может прогнозировать, каких специалистов необходимо привлекать на работу в местные больницы, а в каких — переквалифицировать», — подчеркивается в сообщении.
При этом к определенным врачам-специалистам пациент может попасть без направления. И НСЗУ оплатит такой визит пациента.
«Это гинеколог, психиатр, стоматолог, педиатр, нарколог, фтизиатр. Также без направления можно обратиться к врачу, у которого пациент с хроническими заболеваниями находится под контролем», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в конце 2020 года количество счастливых людей в Украине (49%) было больше числа несчастливых (35%). Однако по сравнению с прошлым годом индекс счастья значительно упал — с +33% до +14%.