В октябре в Сингапурском зоопарке впервые родился львенок из пробирки, но сотрудники зоопарка сообщили о радостном событии лишь сейчас.
Об этом информирует Вокруг света.
Они подождали, пока львенок Симба окрепнет. И, наконец, показали публике 3-месячного малыша, который появился на свет в результате ЭКО.
Свое имя львенок получил в честь героя легендарного диснеевского мультфильма.
К сожалению, Симбе не удастся познакомиться со своим отцом Муфасой. Его пришлось усыпить еще до рождения малыша.
20-летний африканский лев страдал атрофией. К тому же, из-за своего агрессивного нрава он никогда не спаривался. Чтобы добыть его сперму, сотрудники зоопарка прибегли к процедуре электроэякуляции. Эта процедура используется редко и проходит под наркозом.
Симба, родившийся в октябре, неразлучен с матерью Кайлой. Правда, ее молока львенку не хватало, и его пришлось подкармливать из бутылочки. Сегодня он выглядит крепким и активным. Поэтому в зоопарке Сингапура и решили, что настало время представить его журналистам и посетителям.
В зоопарке рассказали, что Симба «растает здоровым и любознательным львом», который любит играть мячом из ротанга.
Впервые два львенка из пробирки появились на свет в 2018 году в ЮАР.
Международный союз охраны природы (МСОП) классифицирует африканских львов как уязвимый вид.
Искусственное оплодотворение (ЭКО) очень важно для возрождения мировой популяции львов, считают эксперты. Ведь в дикой природе их осталось менее 40 тысяч.
Ранее сообщалось, что в Николаевском зоопарке братья-медведи Мирон и Вакула отпраздновали 21-й день рождения.
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
«Зоря» новой жизни – или конец эпохи николаевского газотурбостроения?Александр Жолобецкий
|
Очі мають повилазитиСтанислав Мартиросов
В октябре в Сингапурском зоопарке впервые родился львенок из пробирки, но сотрудники зоопарка сообщили о радостном событии лишь сейчас.
Об этом информирует Вокруг света.
Они подождали, пока львенок Симба окрепнет. И, наконец, показали публике 3-месячного малыша, который появился на свет в результате ЭКО.
Свое имя львенок получил в честь героя легендарного диснеевского мультфильма.
К сожалению, Симбе не удастся познакомиться со своим отцом Муфасой. Его пришлось усыпить еще до рождения малыша.
20-летний африканский лев страдал атрофией. К тому же, из-за своего агрессивного нрава он никогда не спаривался. Чтобы добыть его сперму, сотрудники зоопарка прибегли к процедуре электроэякуляции. Эта процедура используется редко и проходит под наркозом.
Симба, родившийся в октябре, неразлучен с матерью Кайлой. Правда, ее молока львенку не хватало, и его пришлось подкармливать из бутылочки. Сегодня он выглядит крепким и активным. Поэтому в зоопарке Сингапура и решили, что настало время представить его журналистам и посетителям.
В зоопарке рассказали, что Симба «растает здоровым и любознательным львом», который любит играть мячом из ротанга.
Впервые два львенка из пробирки появились на свет в 2018 году в ЮАР.
Международный союз охраны природы (МСОП) классифицирует африканских львов как уязвимый вид.
Искусственное оплодотворение (ЭКО) очень важно для возрождения мировой популяции львов, считают эксперты. Ведь в дикой природе их осталось менее 40 тысяч.
Ранее сообщалось, что в Николаевском зоопарке братья-медведи Мирон и Вакула отпраздновали 21-й день рождения.