В октябре в Сингапурском зоопарке впервые родился львенок из пробирки, но сотрудники зоопарка сообщили о радостном событии лишь сейчас.

Об этом информирует Вокруг света.

Они подождали, пока львенок Симба окрепнет. И, наконец, показали публике 3-месячного малыша, который появился на свет в результате ЭКО.

Свое имя львенок получил в честь героя легендарного диснеевского мультфильма.

К сожалению, Симбе не удастся познакомиться со своим отцом Муфасой. Его пришлось усыпить еще до рождения малыша.

20-летний африканский лев страдал атрофией. К тому же, из-за своего агрессивного нрава он никогда не спаривался. Чтобы добыть его сперму, сотрудники зоопарка прибегли к процедуре электроэякуляции. Эта процедура используется редко и проходит под наркозом.

Симба, родившийся в октябре, неразлучен с матерью Кайлой. Правда, ее молока львенку не хватало, и его пришлось подкармливать из бутылочки. Сегодня он выглядит крепким и активным. Поэтому в зоопарке Сингапура и решили, что настало время представить его журналистам и посетителям.

В зоопарке рассказали, что Симба «растает здоровым и любознательным львом», который любит играть мячом из ротанга.

Впервые два львенка из пробирки появились на свет в 2018 году в ЮАР.

Международный союз охраны природы (МСОП) классифицирует африканских львов как уязвимый вид.

Искусственное оплодотворение (ЭКО) очень важно для возрождения мировой популяции львов, считают эксперты. Ведь в дикой природе их осталось менее 40 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Николаевском зоопарке братья-медведи Мирон и Вакула отпраздновали 21-й день рождения.