Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что правительство готово выкупать избыточные объемы COVID-вакцин в странах Европейского союза. По его словам, для этого необходимы исключительно политические решения стран.

Об этом Степанов заявил во время онлайн-дискуссии «Увеличение помощи ЕС странам Восточного партнерства в борьбе с COVID-19», передает РБК-Украина.

— Мы готовы выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС для того, чтобы как можно быстрее защитить наших граждан. В связи с этим я хотел бы обратиться к вам, господа депутаты, по возможности проинформировать страны, что механизм уже практически создан и нам нужны только политические решения стран, — заявил он.

По словам министра, Украина на данный момент ведет переговоры с более чем 7 компаниями-изготовителями вакцин.

— Мы ведем переговоры с основными производителями вакцин, которые завершили или находятся на стадии завершения третьей фазы клинических исследований. С некоторыми уже подписано соглашение о неразглашении и ведется согласование потенциальных контрактов. Мы на завершающей стадии подписания документов... Мы ведем переговоры со всеми без исключения производителями вакцин. На сегодня — это более семи производителей, — подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что в Украине вакцинация от коронавируса может начаться с 15 февраля. Сейчас этот вопрос находится на этапе утверждения.