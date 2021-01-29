Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что прививки от COVID-19 украинцам начнут делать в середине февраля. Помешать старту вакцинации до конца зимы могут только форс-мажорные обстоятельства.
Об этом Виктор Ляшко сказал в интервью BBC.
— Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то. Возможно, позже. Многие процессы на этапе согласования, — отметил чиновник.
Он уточнил, что форс-мажорными обстоятельствами могут стать ситуации, если партию с вакцинами не отпустят, партия попадет в ДТП или самолет не вылетит из-за непогоды.
— Я более чем уверен, что в феврале начнется кампания по иммунопрофилактике против коронавируса, — резюмировал Виктор Ляшко.
О том, каким препаратом начнут вакцинировать украинцев в феврале, он не сообщил.
— Вопрос в том, какая вакцина приедет первой — та, которая выделена в пределах COVAX, которую передадут Украине бесплатно, или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства, — сказал Виктор Ляшко.
По его словам, если Украина получит вакцины сначала через COVAX, то это, скорее всего, будет препарат от Pfizer и BioNTech.
Однако чиновник отметил, что сейчас Украина ведет переговоры по закупке вакцин с несколькими международными компаниями. Он анонсировал, что до 1 февраля объявят о еще один контракте с производителем.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале.
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Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что прививки от COVID-19 украинцам начнут делать в середине февраля. Помешать старту вакцинации до конца зимы могут только форс-мажорные обстоятельства.
Об этом Виктор Ляшко сказал в интервью BBC.
— Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то. Возможно, позже. Многие процессы на этапе согласования, — отметил чиновник.
Он уточнил, что форс-мажорными обстоятельствами могут стать ситуации, если партию с вакцинами не отпустят, партия попадет в ДТП или самолет не вылетит из-за непогоды.
— Я более чем уверен, что в феврале начнется кампания по иммунопрофилактике против коронавируса, — резюмировал Виктор Ляшко.
О том, каким препаратом начнут вакцинировать украинцев в феврале, он не сообщил.
— Вопрос в том, какая вакцина приедет первой — та, которая выделена в пределах COVAX, которую передадут Украине бесплатно, или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства, — сказал Виктор Ляшко.
По его словам, если Украина получит вакцины сначала через COVAX, то это, скорее всего, будет препарат от Pfizer и BioNTech.
Однако чиновник отметил, что сейчас Украина ведет переговоры по закупке вакцин с несколькими международными компаниями. Он анонсировал, что до 1 февраля объявят о еще один контракте с производителем.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале.