Об этом Виктор Ляшко сказал в интервью BBC.

— Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то. Возможно, позже. Многие процессы на этапе согласования, — отметил чиновник.

Он уточнил, что форс-мажорными обстоятельствами могут стать ситуации, если партию с вакцинами не отпустят, партия попадет в ДТП или самолет не вылетит из-за непогоды.

— Я более чем уверен, что в феврале начнется кампания по иммунопрофилактике против коронавируса, — резюмировал Виктор Ляшко.

О том, каким препаратом начнут вакцинировать украинцев в феврале, он не сообщил.

— Вопрос в том, какая вакцина приедет первой — та, которая выделена в пределах COVAX, которую передадут Украине бесплатно, или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства, — сказал Виктор Ляшко.

По его словам, если Украина получит вакцины сначала через COVAX, то это, скорее всего, будет препарат от Pfizer и BioNTech.

Однако чиновник отметил, что сейчас Украина ведет переговоры по закупке вакцин с несколькими международными компаниями. Он анонсировал, что до 1 февраля объявят о еще один контракте с производителем.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале.