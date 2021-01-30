Китай успешно вывел на орбиту вторую группу спутников дистанционного зондирования Земли Яогань-31.
Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Запуск спутников состоялся с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 12:47 по местному времени. При запуске была задействована ракета-носитель Чанчжэн-4С (Великий поход-4С). Уточняется, что для ракет-носителей этой серии это был 359-й полет.
Космические аппараты будут использованы для изучения электромагнитных полей и проведения других технических экспериментов.
Китай запустил первую группу спутников дистанционного зондирования Яогань-31 в 2018 году.
Ранее американская компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, успешно начала историческую миссию Transporter-1. Компания осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.
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Китай успешно вывел на орбиту вторую группу спутников дистанционного зондирования Земли Яогань-31.
Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Запуск спутников состоялся с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 12:47 по местному времени. При запуске была задействована ракета-носитель Чанчжэн-4С (Великий поход-4С). Уточняется, что для ракет-носителей этой серии это был 359-й полет.
Космические аппараты будут использованы для изучения электромагнитных полей и проведения других технических экспериментов.
Китай запустил первую группу спутников дистанционного зондирования Яогань-31 в 2018 году.
Ранее американская компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, успешно начала историческую миссию Transporter-1. Компания осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.