Китай успешно вывел на орбиту вторую группу спутников дистанционного зондирования Земли Яогань-31.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Запуск спутников состоялся с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 12:47 по местному времени. При запуске была задействована ракета-носитель Чанчжэн-4С (Великий поход-4С). Уточняется, что для ракет-носителей этой серии это был 359-й полет.

Космические аппараты будут использованы для изучения электромагнитных полей и проведения других технических экспериментов.

Китай запустил первую группу спутников дистанционного зондирования Яогань-31 в 2018 году.

Ранее американская компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, успешно начала историческую миссию Transporter-1. Компания осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.