Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своей странице в Instagram.

— Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшего возвращения на родину! — написал он.

Что интересно, на момент написания новости об освобождении сообщил только Зеленский в своем личном аккаунте в Instagram — ни Офис президента, ни МИД Украины об этом не сообщили. Мы обратились в пресс-службу МИД, но ответа пока не получили.

Напомним, в середине декабря стало известно, что в водах Гвинейского залива у побережья Нигерии пираты напали на судно STEVIA под флагом Камеруна и захватили в заложники 8 членов экипажа, среди которых 6 украинцев.