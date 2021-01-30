Шесть украинских моряков судна STEVIA освободили из плена пиратов, сейчас они находятся в безопасности.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своей странице в Instagram.
— Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшего возвращения на родину! — написал он.
Что интересно, на момент написания новости об освобождении сообщил только Зеленский в своем личном аккаунте в Instagram — ни Офис президента, ни МИД Украины об этом не сообщили. Мы обратились в пресс-службу МИД, но ответа пока не получили.
Напомним, в середине декабря стало известно, что в водах Гвинейского залива у побережья Нигерии пираты напали на судно STEVIA под флагом Камеруна и захватили в заложники 8 членов экипажа, среди которых 6 украинцев.
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Шесть украинских моряков судна STEVIA освободили из плена пиратов, сейчас они находятся в безопасности.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своей странице в Instagram.
— Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшего возвращения на родину! — написал он.
Что интересно, на момент написания новости об освобождении сообщил только Зеленский в своем личном аккаунте в Instagram — ни Офис президента, ни МИД Украины об этом не сообщили. Мы обратились в пресс-службу МИД, но ответа пока не получили.
Напомним, в середине декабря стало известно, что в водах Гвинейского залива у побережья Нигерии пираты напали на судно STEVIA под флагом Камеруна и захватили в заложники 8 членов экипажа, среди которых 6 украинцев.