Об этом сообщает государственное телевидение КНР.

Сяоминя приговорили к смертной казни 5 января, его признали виновным в растрате более 25 миллионов юаней (около 3,9 млн долларов), в том, что он принял взятки на 1,79 миллиарда юаней (около 278 млн долларов), а также в длительном сожительстве с любовницами, тогда как у него есть жена.

Расследование против мужчины начали в 2018 году, после этого его исключили из коммунистической партии. В 2020 году в эфире государственного телевидения Сяоминь признался, что хранил деньги, ценности и другие активы в квартире в Пекине, которую называл «супермаркет». В то же время он утверждал, что из денег, полученных в качестве взяток, он не потратил ничего, потому что хотел сохранить их для детей.

Однако китайские СМИ сообщали, что в Сяоминя было более 100 квартир и примерно столько же любовниц, которых он устраивал на высокие посты в 33 компаниях, работавших под эгидой China Huarong.

Суд решил, что «значительных заслуг» бывшего главы компании недостаточно для смягчения приговора, учитывая «факты, характер, обстоятельства и степень вреда, причиненного обществу» его преступлениями.