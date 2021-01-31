Об этом сообщают «Факты».

По словам Высоцкой, для создания таких тюрем планируют использовать опыт Канады и Норвегии, но это не будет 100-процентная калька.

Персонал должен быть ближе к заключенным, они должны больше общаться, заключенные должны иметь больше личного пространства, но одновременно и больше ответственности, например за приготовление пищи.

Как говорит заместитель министра, главная задача состоит в том, чтобы узники адаптировались к жизни на свободе, что должно снизить уровень рецидивов.

— На воле заключенному надо как-то заботиться о себе. А сейчас их обслуживают другие: еду готовят, территорию убирают. Мы хотим сделать так, чтобы в модельной тюрьме человек проходил весь жизненный цикл такой, который бы ему пришлось проходить на свободе. Заключенные должны уметь планировать свои доходы и расходы, — сказала Елена Высоцкая.

Она отмечает, что суд приговаривает людей именно к лишению свободы: «Все другие блага, которые есть у нас с вами, должны быть и у осужденных».

Заместитель министра опровергла, что работников тюрем будут заставлять играть в футбол или во что-то другое с заключенными.

— Но если будет возможность, они смогут по собственному желанию поиграть в футбол с заключенными. Почему нет? Можно с узниками вместе на одной кухне готовить пищу и даже посещать какой-нибудь виртуальный музей, — сказала она.

В общем Минюст хочет, чтобы тюремные контроллеры были ближе к заключенным, чтобы они могли общаться. Однако средства защиты они все равно должны иметь, чтобы защититься в случае необходимости.

В то же время Высоцкая опровергла, что в таких тюрьмах не будет охраны: «А как без этого? Это режимный объект».

Также она уточнила, что для начала Минюст хочет создать такие тюрьмы для заключенных за легкие преступления, которые через год-два должны выйти на свободу. Новые здания для модельных тюрем не будут строить, потому что на это нет денег, поэтому будут использовать уже имеющиеся тюрьмы.

Напомним, Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что в стране нужно провести сокращение тюрем, после которого должны остаться только 2 тюрьмы.