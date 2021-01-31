В Великобритании уже 8 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщает «Европейская правда».

— Более 8 миллионов человек по всей Великобритании получили первую дозу вакцины. Спасибо всем, кто пришел, чтобы получить первый укол, - сообщил Борис Джонсон.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию против COVID-19 и первой одобрила для использования сразу три вакцины от коронавируса.

Еще в декабре 2020 года в стране начали вакцинировать людей препаратом от Pfizer/BioNTech. Эта вакцина имеет 95-процентную действенность в разных возрастных, половых, расовых и этнических группах, а также практическое отсутствие побочных эффектов.

21 декабря ее также одобрили к использованию Европейская комиссия и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Однако препарат от Pfizer и BioNTech требует хранения при сверхнизких температурах — минус 70 градусов по Цельсию. Врачи жаловались, что это может осложнить транспортировку и хранение вакцины.

В конце декабря Великобритания одобрила вторую вакцину и уже с января первой в мире начала вакцинацию препаратом AstraZeneca. Он показал среднюю эффективность в 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. Впрочем, разработчик утверждает, что эти данные еще не окончательные. Преимуществом этой вакцины является ее цена — она составит примерно 3 доллара за дозу.

Также 8 января Великобритания одобрила для применения вакцину от американского производителя Moderna. Этот препарат также имеет 95%-ную эффективность, но, в отличие от препарата Pfizer/BioNTech, не портится при стандартных температурах холодильника — 2-8 градусов.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании рассчитывает на скорейший запуск круглосуточной программы вакцинации. Пока все упирается в ограниченные поставки доз.