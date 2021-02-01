Британский стартап Urban-Air Port в партнерстве с автомобильным гигантом Hyundai Motor планирует до ноября 2021 года построить в городе Ковентри в Англии первый в мире городской аэропорт для воздушных такси и грузовых дронов.

Об этом говорится в пресс-релизе стартапа.

Проект направлен на демонстрацию того, как воздушные такси будут работать в городских условиях. Аэропорт будет приспособлен для перевозки как людей, так и грузов.

С ноября посетители объекта смогут увидеть, как выглядит аэропорт с воздушными автомобилями, пассажирский дрон и рабочий электрический аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL).

роект Urban-Air Port выбрали в рамках государственной программы, направленной на разработку летучих и новых воздушных транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Он выиграл грант в размере 1,65 миллиона долларов на строительство временной установки аэропорта в центре Ковентри.

— При поддержке правительства Великобритании и Hyundai Motor Group мы создадим первый в мире такой полностью функциональный аэропорт, - рассказал Reuters основатель и исполнительный директор Urban Air-Port Рики Сандху.

Он отметил, что несмотря на прогресс в разработке воздушных автомобилей, инфраструктуры для них сейчас не хватает.

— Вы не можете сойти с поезда или сесть в поезд, если не дойдете до железнодорожного вокзала, поэтому поддержка наземной инфраструктуры является ключевым моментом, - отметил Рики Сандху.

Напомним, компания «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского собирается построить угольный и зерновой терминалы, а также терминал по перевалке железнорудного сырья и 70 километров железной дороги в порт Очаков.