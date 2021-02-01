Ежедневный контакт с деревьями на улице снижает риск депрессии и потребность в антидепрессантах. На это указывают результаты исследования, проведенного учеными Центра экологических исследований им. Гельмгольца (UFZ), Немецкого центра комплексных исследований биоразнообразия (iDiv), Лейпцигского университета (UL) и Йенского университета Фридриха Шиллера (FSU), недавно опубликованные в журнале Scientific Reports, пишет «Вокруг Света. Украина».

Исследователи сопоставили карту проживания 9751 жителя Лейпцига, получавших по рецепту антидепрессанты, с количеством уличных деревьев в каждом районе, и обнаружили устойчивую обратную зависимость. Чем больше деревьев было в радиусе 100 метров от дома, тем с меньшей вероятностью кто-либо из его обитателей принимал антидепрессанты.

Эта связь употребления антидепрессантов с городским озеленением была особенно заметна среди беднейших групп населения.

Исследователи также обнаружили, что расстояние в 100 метров имеет решающее значение: наличие большего количества уличных деревьев на большей территории не оказывало существенного влияния на количество прописываемых антидепрессантов. Виды деревьев также не имели значения.

Конечно, не все люди с депрессией принимают антидепрессанты, и возможны другие факторы, влияющие на психическое здоровье жителей разных районов города. Но, в ходе исследования выявились и другие эффекты большого числа деревьев в городских районах. Жители районов, где деревьев было больше, оказались более общительными и менее конфликтными. Они заметно чаще были знакомы со своими соседями и общались с ними более доброжелательно, по сравнению с жителями районов где деревьев было мало.

Любопытно, что эффект давали именно деревья. Влияние кустарников, клумб и газонов было сравнительно невелико.