28 января VoxUkraine при поддержке НикВести провел онлайн-дискуссию, посвященную рынку труда в Николаеве и тому, как него влияет IT-сообщество.

VoxUkraine пообщался с представителями IT-сообщества города, областного центра занятости и Киевской школы экономики о взаимодействии между бизнесом и государственными институтами, совместных социальных инициативах, которые трансформируют город, а также о навыках будущего.

В дискуссии приняли участие Екатерина Сенкевич, соучредитель николаевского IT-кластера, представительница женского IT -сообщества в Николаеве, Татьяна Измайлова, преподаватель департамента бизнес-образования Киевской школы экономики, Сергей Гвоздев, профессор бизнеса Киевской школы экономики, Любовь Миняйлова, начальница отдела статистики и прогнозирования Николаевского областного центра занятости. Модерировала дискуссию лидер проектов VoxUkraine Юлия Минчева.

В выводах отмечается, что статус безработного в Николаевской области в 2020 году получили на 13% больше людей, чем в 2019 году. Некоторые из них не работали 15 лет до того.

Эксперты пришли к выводу, что в городе есть три вуза, которые выпускают IT-специалистов, но выпускникам не хватает практических навыков, адаптированных под нужды компаний. С 2017 года общественная организация Mykolaiv IT Сluster предлагает студентам и преподавателям вузов стажировки, проводит образовательные мероприятия и конференции по обмену опытом. Однако с Центром занятости сотрудничество не налажено, что является окном возможностей, особенно для людей после 45 лет, ведь они имеют право получить ваучер от Центра на переквалификацию — например, в сфере IT.

Также отмечается, что среди навыков будущего место будут занимать не только эмоциональный интеллект (EQ), но и наличие ресурса воплотить свои идеи в жизнь — VQ.

Подробнее о результатах дискуссии можно прочитать по ссылке.