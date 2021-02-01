Кабинет министров рассматривает возможность перехода Украины к адаптивному карантину, а некоторые регионы могут ослабить ограничения до уровня «желтой» или «зеленой» зоны.
Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Офиса президента.
— Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мероприятий — до уровня, который соответствовал «желтой» и «зеленой» зонам, — сказал Денис Шмыгаль.
По его словам, сейчас данный вопрос планируют более детально изучить. Премьер-министр также добавил, что рассматривается возможность перехода к адаптивному карантина.
Напомним, 25 января, перестал действовать локдаун, введенный правительством после рождественских праздников. Украина вернулась к адаптивному карантину, а это значит, что для николаевцев свои двери открыли рестораны, кафе, бары, ТРЦ, фитнес-центры, непродовольственные магазины и рынки. Кабмин также разрешил сесть за парты школьникам и студентам.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
Кабинет министров рассматривает возможность перехода Украины к адаптивному карантину, а некоторые регионы могут ослабить ограничения до уровня «желтой» или «зеленой» зоны.
Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Офиса президента.
— Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мероприятий — до уровня, который соответствовал «желтой» и «зеленой» зонам, — сказал Денис Шмыгаль.
По его словам, сейчас данный вопрос планируют более детально изучить. Премьер-министр также добавил, что рассматривается возможность перехода к адаптивному карантина.
Напомним, 25 января, перестал действовать локдаун, введенный правительством после рождественских праздников. Украина вернулась к адаптивному карантину, а это значит, что для николаевцев свои двери открыли рестораны, кафе, бары, ТРЦ, фитнес-центры, непродовольственные магазины и рынки. Кабмин также разрешил сесть за парты школьникам и студентам.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа