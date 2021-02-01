В начале января в Николаеве были созданы две мобильные бригады в центрах первичной медико-санитарной помощи № 6 и № 2.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

В состав одной бригады входят шесть человек: врач-терапевт, две медицинские сестры и водитель, а также двое специалистов дополнительно, рассказала заместитель медицинского директора по охране детства КНП НГС «Центр первичной медико-санитарной помощи № 6» — координатор действий по вопросам вакцинации против COVID-19.

Замдиректора ЦПМСП № 6, координатор действий по вопросам вакцинации Татьяна Цымбал отметила, что уже утверждена Дорожная карта по внедрению вакцинации против COVID-19 и созданы мобильные бригады. Иммунизацию населения будут проводить в пять этапов.

— Первый этап начнется тогда, когда мы получим вакцину и тогда же начинается работа мобильных бригад. Сначала вакцинироваться будут сами работники бригады и медработники ковидных госпиталей, — сообщила Татьяна Цымбал.

Мобильная бригада ЦПМСД № 6 будет обслуживать территорию Заводского и Центрального районов Николаева и работать с учреждениями, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, а именно:

городская больница № 1;

городская детская больница № 2;

родильный дом № 1;

при необходимости, областные лечебные учреждения, которые находятся на соответствующей территории.

За день мобильные бригады должны вакцинировать 100 человек. Прививаться будут только люди с 18 лет в случае подписания соглашения. После получения вакцины человек должен посидеть 30 минут для того чтобы убедиться, что нет никаких аллергических реакций. Но Татьяна Цымбал заверила, что в случае появления каких-либо осложнений, мобильная бригада будет иметь дополнительные медикаменты и средства для оказания неотложной помощи.

Также координатор действий по вопросам вакцинации против COVID-19 отметила, что вакцинация обязательно должна проводиться дважды.

Директор центра Татьяна Ганусовская отметила, что вакцинация против COVID-19 необходима для того, чтобы прервать цепь заболевания и выработать коллективный иммунитет.