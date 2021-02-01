В Берлине полицейские задержали мужчину, который в течение полугода выдавал себя за авиадиспетчера, связывался с пилотами пассажирских и транспортных бортов и давал им опасные инструкции.
Об этом сообщает издание hromadske.
Отмечается, что человек выходил на связь в том числе и с пилотами полицейских вертолетов. Он давал ложные заказы на полеты, выдавая себя за представителя авиации. Задержать злоумышленника удалось после его очередной выходки. Он снова связался с вертолетом правоохранителей, после чего борт направили прямо в его квартиру. Во время обыска в доме нарушителя полиция обнаружили два радиоприемники, которые работали на частотах, необходимых для установления связи с авиатранспортом.
Полицейские отмечают, что в течение последних шести месяцев человек давал «потенциально опасные» инструкции и с каждым разом делал это все профессиональнее. Личность 32-летнего задержанного не разглашается. Зачем он это делал - неизвестно.
Ранее сообщалось, что предварительной причиной катастрофы самолета Sriwijaya Air, произошедшей 9 января в Индонезии, называют отказ системы подачи топлива в один из двигателей и реакцию пилотов на проблему.
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В Берлине полицейские задержали мужчину, который в течение полугода выдавал себя за авиадиспетчера, связывался с пилотами пассажирских и транспортных бортов и давал им опасные инструкции.
Об этом сообщает издание hromadske.
Отмечается, что человек выходил на связь в том числе и с пилотами полицейских вертолетов. Он давал ложные заказы на полеты, выдавая себя за представителя авиации. Задержать злоумышленника удалось после его очередной выходки. Он снова связался с вертолетом правоохранителей, после чего борт направили прямо в его квартиру. Во время обыска в доме нарушителя полиция обнаружили два радиоприемники, которые работали на частотах, необходимых для установления связи с авиатранспортом.
Полицейские отмечают, что в течение последних шести месяцев человек давал «потенциально опасные» инструкции и с каждым разом делал это все профессиональнее. Личность 32-летнего задержанного не разглашается. Зачем он это делал - неизвестно.
Ранее сообщалось, что предварительной причиной катастрофы самолета Sriwijaya Air, произошедшей 9 января в Индонезии, называют отказ системы подачи топлива в один из двигателей и реакцию пилотов на проблему.
|
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|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа