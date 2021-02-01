В Берлине полицейские задержали мужчину, который в течение полугода выдавал себя за авиадиспетчера, связывался с пилотами пассажирских и транспортных бортов и давал им опасные инструкции.

Об этом сообщает издание hromadske.

Отмечается, что человек выходил на связь в том числе и с пилотами полицейских вертолетов. Он давал ложные заказы на полеты, выдавая себя за представителя авиации. Задержать злоумышленника удалось после его очередной выходки. Он снова связался с вертолетом правоохранителей, после чего борт направили прямо в его квартиру. Во время обыска в доме нарушителя полиция обнаружили два радиоприемники, которые работали на частотах, необходимых для установления связи с авиатранспортом.

Полицейские отмечают, что в течение последних шести месяцев человек давал «потенциально опасные» инструкции и с каждым разом делал это все профессиональнее. Личность 32-летнего задержанного не разглашается. Зачем он это делал - неизвестно.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной катастрофы самолета Sriwijaya Air, произошедшей 9 января в Индонезии, называют отказ системы подачи топлива в один из двигателей и реакцию пилотов на проблему.