В США количество людей, которые получили одну или обе дозы вакцины от коронавируса COVID-19, превысило число заболевших с начала эпидемии.

Об этом сообщает Bloomberg Vaccine Tracker.

Согласно данным портала, вакцину от коронавируса в США успели получить 32, 8 миллионов американцев, в то время как Университет Джона Хопкинса фиксирует цифру в 26, 2 миллиона заболевших.

Также в США с начала пандемии от коронавируса умерли 443 035 человек. Больше всего смертей было зафиксировано в январе 2021 года и в апреле и декабре 2020 года.

Количество смертей идет на спад после пиковой смертности 12 января, когда было зафиксировано 4484 летальных случая.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции. Он добавил, что количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.